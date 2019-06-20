Барти рассказала, как на неё повлияла победа на «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала об ощущениях после победы на Открытом чемпионате Франции 2019 года. На старте турнира в Бирмингеме (Великобритания) Эшли обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:4.
«Я не чувствую, что стала другим человеком. Я всё та же Эш Барти, что и три недели назад. Я та же Эш Барти, что и два года назад. Для меня ничего не поменялось. Приятно было вновь вернуться на турнир и погрузиться в эту рутину, вновь принимая участие в матчах. Это сняло напряжение. Я могу просто выходить на корт и наслаждаться каждой игрой. Это возможность постараться стать лучше и просто получить удовольствие от игры.
В некоторых аспектах мне нужно действовать чище, но в целом я довольна своей игрой. Я провела идеальный матч. Конечно, Донна отлично знает, как играть на траве. Мне нужно было подготовиться как следует и действовать остро. Всё сложилось отлично", — цитирует Барти официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Барти поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.
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