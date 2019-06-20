Винус Уильямс спросит разрешения Серены сыграть с другой партнёршей
Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от игры в паре с британкой Хэрриет Дарт. В первом круге турнира в Бирмингеме (Великобритания) они проиграли украинке Надежде Киченок и американке Эбигейл Спирс со счётом 6:4, 6:7 (3:7), [7:10].
«Это было здорово. Хэрриет очень страстно относится к теннису и много работает. Молодой теннисистке нужно время, чтобы оценить свою игру, понять сильные стороны и определить, как следует играть с более опытными соперницами. Мне хотелось иметь больше времени, чтобы мы могли лучше сыграться. Но и так получилось отлично — мы почти победили!
Если Серена разрешит, мы с Хэрриет ещё сыграем в паре", — приводит слова Винус Уильямс официальный сайт тура.
Революция имени Уильямс. После скандала с Сереной на US Open меняют правила
Истерика, которую закатила Серена на прошлогоднем финале US Open, началась с подсказки тренера с трибун. Теперь такой коучинг разрешат.
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