Остапенко: я всё ещё боец!

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над британкой Йоханной Контой во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:3, 6:4.

«Я провела очень хороший матч. Терять мне было нечего, потому что Йоханна сейчас в отличной форме, она дошла до полуфинала „Ролан Гаррос“. На траве Конта играет здорово. Я вышла на матч, не имея никаких ожиданий, и просто постаралась сыграть в свой теннис, действуя более агрессивно. Это мне помогло. Я не давала сопернице времени играть в свой теннис.

В этом году у меня возникают проблемы с травмами, поэтому я так рада победе. Во второй раз в сезоне я выиграла два матча подряд!

Я понимаю, что если буду играть хорошо, то могу выиграть много матчей. Это дело времени. В прошлом году я была травмирована, поэтому не смогла правильно провести предсезонную подготовку. Это лишило меня уверенности в своих силах. Но я знаю, что если буду играть без лишних мыслей и продолжу упорно трудиться на тренировках, то вернусь на прежний уровень.

Я всё ещё боец! Я сражаюсь в каждом матче. Бывало, что проигрывала, но боролась до конца. Всё дело в уверенности и стабильности. Сейчас я стараюсь больше наслаждаться игрой и много не думать", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Елены будет хорватка Петра Мартич.

Остапенко: я уже не та, что была в 2017-м