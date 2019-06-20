Севастова: я — Рафа Надаль Мальорки!

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова рассказала, как ей удаётся столь успешно выступать на турнире Mallorca Open. Во всех трёх предыдущих розыгрышах этих соревнований она неизменно доходила до финала, а в 2017 году завоевала титул.

«Не знаю, что сказать. Я — Рафа Надаль Мальорки! Мне просто нравится местное травяное покрытие. Нравятся условия и то, как здесь летит мяч», — приводит слова Севастовой официальный сайт тура.

Во втором круге Анастасия обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:1.

«Сегодня я хорошо себя чувствовала на корте. Это был короткий матч, но вначале мне нужно было сохранять концентрацию, доставать много мячей на приёме и бороться, ожидая свои шансы и используя их», — сказала Севастова.