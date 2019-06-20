Вавринка пошутил после победы над Эвансом в Лондоне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом в первом круге турнира в Лондоне со счётом 6:3, 6:4.

«Я ожидал непростого поединка. Эванс за последние пару недель выиграл на траве больше матчей, чем я за всю карьеру», — пошутил швейцарец.

Вавринка признался, что очень рад возвращению на этот турнир.

«Это были непростые пару дней из-за дождя, но я рад наконец вернуться на местный корт, где царит чудесная атмосфера. Я счастлив, что сумел одержать победу», — приводит слова Вавринки официальный сайт тура.

В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.