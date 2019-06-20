Кристина Плишкова: если бы я проиграла, Каролина отдала бы мне все призовые

112-я ракетка мира чешка Кристина Плишкова прокомментировала победу над сестрой Каролиной во втором круге турнира в Бирмингеме. Третья ракетка планеты уступила со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9).

«Концовка была просто ужасной. Но если я справилась в такой ситуации, то мне всё по плечу. Я не отношусь к Каролине как к третьей ракетке мира, она просто моя сестра. Если бы я обыграла первую или вторую ракетку мира, то была бы невероятно счастлива, но в данном случае я спокойно воспринимаю победу.

Моя подача на траве является грозным оружием. Не думаю, что о других покрытиях можно сказать то же самое. Но на траве я отлично себя чувствую", — цитирует Кристину Плишкову официальный сайт тура.



Кристина также отреагировала на слова Каролины об их договорённости. Каролина сказала, что победительница должна купить проигравшей подарок.

«Она богаче меня. Мы говорили, что если она победит, то отдаст мне все свои призовые. Если выигрываю я, то покупаю ей подарок. Это правда», — сказала Кристина.