Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира Осаку во 2-м круге турнира в Бирмингеме

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания) неожиданно легко обыграла первую ракетку планеты японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Путинцева 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 3.



За выход в полуфинал Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Евгенией Родиной и восьмой сеяной соревнований немкой Юлией Гёргес.



В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.