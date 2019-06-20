Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира Осаку во 2-м круге турнира в Бирмингеме
Представительница Казахстана Юлия Путинцева в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания) неожиданно легко обыграла первую ракетку планеты японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Путинцева 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 3.
За выход в полуфинал Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Евгенией Родиной и восьмой сеяной соревнований немкой Юлией Гёргес.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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