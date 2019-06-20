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Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира Осаку во 2-м круге турнира в Бирмингеме

Путинцева обыграла 1-ю ракетку мира Осаку во 2-м круге турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Представительница Казахстана Юлия Путинцева в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания) неожиданно легко обыграла первую ракетку планеты японку Наоми Осаку со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Путинцева 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Осаки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал Путинцева поспорит с победительницей матча между россиянкой Евгенией Родиной и восьмой сеяной соревнований немкой Юлией Гёргес.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

20 июня 2019 года, четверг. 16:30 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 2
Юлия Путинцева
43
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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