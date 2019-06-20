Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке, проиграв Кербер

Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира на Мальорке, проиграв Кербер
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на турнире на Мальорке (Испания). В матче второго круга она уступила первой сеяной соревнований немке Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Шарапова 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию поединка.

Следующей соперницей Кербер станет победительница матча Паула Бадоса-Хиберт (Испания) — Каролин Гарсия (Франция, 6).

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

20 июня 2019 года, четверг. 17:40 МСК
Мальорка. 2-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Мария Шарапова
85
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент