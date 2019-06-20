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Родина проиграла Гёргес в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Родина проиграла Гёргес в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Евгения Родина в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобритания) уступила восьмой сеяной соревнований Юлии Гёргес из Германии со счётом 4:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Родина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и создала 1 брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету Гёргес 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Соперницей немки по четвертьфинальному поединку станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая неожиданно легко обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку – 6:2, 6:3.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

20 июня 2019 года, четверг. 17:55 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
76
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
0 : 2
Юлия Гёргес
19
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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