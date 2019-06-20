Родина проиграла Гёргес в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Евгения Родина в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобритания) уступила восьмой сеяной соревнований Юлии Гёргес из Германии со счётом 4:6, 3:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Родина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и создала 1 брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету Гёргес 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Соперницей немки по четвертьфинальному поединку станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая неожиданно легко обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку – 6:2, 6:3.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
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