Родина проиграла Гёргес в матче за выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Евгения Родина в матче второго круга турнира в Бирмингеме (Великобритания) уступила восьмой сеяной соревнований Юлии Гёргес из Германии со счётом 4:6, 3:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Родина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и создала 1 брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету Гёргес 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Соперницей немки по четвертьфинальному поединку станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая неожиданно легко обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку – 6:2, 6:3.



В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.