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Видео: пижонский удар Кирьоса в матче с Оже-Альяссимом на турнире в Лондоне

Видео: пижонский удар Кирьоса в матче с Оже-Альяссимом на турнире в Лондоне
Теннис / ATP 0

Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу удался весьма эффектный и эффективный удар в матче второго круга турнира в Лондоне (Великобритания) с восьмым сеяным соревнований, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Уступая в решающем сете со счётом 3:4, австралиец выполнил уходящую подачу. Оже-Альяссим принял её, пробив в центр корта, после чего Кирьос нанёс пижонский удар из-под ноги, на который соперник даже не среагировал.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Это действие помогло австралийцу выиграть гейм на своей подаче, однако победить в матче ему не удалось — он уступил со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Для Кирьоса этот матч стал уже вторым за день. В своём первом поединке на турнире он запомнился не своей игрой, а жаркими спорами с арбитром встречи.

20 июня 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Лондон. 2-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
39
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 : 2
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
7 7 6 3 5
6 4 7 7 7
           
Кирьос — главному арбитру: ты чокнутый, и шляпа твоя нелепая!
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