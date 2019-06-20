Видео: пижонский удар Кирьоса в матче с Оже-Альяссимом на турнире в Лондоне

Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу удался весьма эффектный и эффективный удар в матче второго круга турнира в Лондоне (Великобритания) с восьмым сеяным соревнований, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.



Уступая в решающем сете со счётом 3:4, австралиец выполнил уходящую подачу. Оже-Альяссим принял её, пробив в центр корта, после чего Кирьос нанёс пижонский удар из-под ноги, на который соперник даже не среагировал.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» ATP.

Это действие помогло австралийцу выиграть гейм на своей подаче, однако победить в матче ему не удалось — он уступил со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Для Кирьоса этот матч стал уже вторым за день. В своём первом поединке на турнире он запомнился не своей игрой, а жаркими спорами с арбитром встречи.