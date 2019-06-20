Маррей выиграл в своём первом матче за полгода после операции на бедре

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей провёл свой дебютный матч с января нынешнего года после травмы бедра и перенесённой операции. Во встрече первого круга турнира в Лондоне (Великобритания) в парном разряде он вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом обыграл посеянную под первым номером пару из Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Маррей и Лопес 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету дуэта из Колумбии 4 эйса, ни одной подачи навылет и 1 созданный брейк-пойнт, который им не удалось реализовать.
За выход в полуфинал турнира Маррей и Лопес поспорят с победителем матча между дуэтом Феликс Оже-Альяссим (Канада)/Алекс де Минор (Австралия) и британцами Даниэлем Эвансом и Кеннетом Скупски.
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