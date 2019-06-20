Сенсационный вылет Осаки — в обзоре второго круга турнира в Бирмингеме

Первая ракетка мира японка Наоми Осака сенсационно покинула турнир в Бирмингеме (Великобритания) уже на стадии второго круга. Всего за 1 час 9 минут она проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 2:6, 3:6 и теперь рискует потерять звание первой ракетки мира.



Отнять его может вторая сеяная соревнований Эшли Барти из Австралии — для этого ей необходимо одержать победу на турнире. Барти уверенно шагнула в четвертьфинал, обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.



За выход в полуфинал австралийка поспорит с американкой Винус Уильямс, которая обыграла шестую сеяную соревнований, китаянку Ван Цян, со счётом 6:3, 6:2.

Видеообзор второго круга турнира в Бирмингеме можно посмотреть на «Чемпионате».