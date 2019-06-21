Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей выступит на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей, одержавший вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом победу на турнире в Лондоне (Великобритания) над парой из Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в своём дебютном матче с января нынешнего года, рассказал об участии на Уимблдоне.



Британец подтвердил, что выступит на травяном турнире «Большого шлема» в парном разряде, а также назвал теннисиста, с которым сыграет в дуэте. Нынешний партнёр Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с ним на Уимблдоне. Британец сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.



Маррей также рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при поиске партнёра по дуэту для участия в турнире «Большого шлема». «Я очень хочу выступить на Уимблдоне. Общался по этому поводу с несколькими игроками. Пару раз моё предложение отклоняли», — приводит слова экс первой ракетки мира в одиночном разряде ATP в своём «твиттере».