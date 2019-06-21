Две победы Циципаса за один игровой день — в обзоре матчей турнира в Лондоне

Шестаой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу, посеянному на турнире в Лондоне (Великобритания) под первым номером, пришлось провести два поединка за один игровой день.
В утренней сессии теннисист из Греции в перенесённом матче первого круга обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 7:5 и спустя несколько часов вновь вышел на корт. В поединке за выход в четвертьфинал соревнований Циципас обыграл француза Жереми Шарди – 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (7:4). Следующим соперником грека станет канадец Феликс Оже-Альяссим (8), переигравший австралийца Ника Кирьоса – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5.
Два других сеяных теннисиста – Марин Чилич (Хорватия, 5) и Стэн Вавринка (Швейцария, 7) – завершили выступление на турнире. Хорват уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 4:6, 4:6, а экс третьей ракетке мира из Швейцарии путь в четвертьфинал преградил француз Николя Маю – 6:3, 5:7, 6:7 (2:7).
Видеообзор матчей турнира в Лондоне можно посмотреть на «Чемпионате».
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