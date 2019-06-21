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Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Хачанов — Берреттини в Галле

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Хачанов — Берреттини в Галле
Теннис / ATP 0

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч турнира в Галле (Германия), в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под третьим номером, и представитель Италии Маттео Берреттини. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.

По личным встречам впереди итальянец — 2-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Берреттини в Галле.

Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо с немцем Александром Зверевым (2), либо с бельгийцем Давидом Гоффеном. Турнир завершится 23 июня.

В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич, который в финале нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

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