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Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Медведев — Шварцман в Лондоне

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Медведев — Шварцман в Лондоне
Теннис / ATP 0

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч турнира в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и аргентинец Диего Шварцман. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

Соперники встречались в прошлом году на турнире в Токио (Япония). Победу в том матче одержал Даниил со счётом 6:4 6:4.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шварцман в Лондоне.

Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с одним из представителей Франции — либо с Жилем Симоном, либо с Николя Маю (Q).

В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи
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