Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Медведев — Шварцман в Лондоне

Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч турнира в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и аргентинец Диего Шварцман. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



Соперники встречались в прошлом году на турнире в Токио (Япония). Победу в том матче одержал Даниил со счётом 6:4 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шварцман в Лондоне.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с одним из представителей Франции — либо с Жилем Симоном, либо с Николя Маю (Q).



В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи