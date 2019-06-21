Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Медведев — Шварцман в Лондоне
Сегодня, 21 июня, состоится четвертьфинальный матч турнира в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и аргентинец Диего Шварцман. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.
Соперники встречались в прошлом году на турнире в Токио (Япония). Победу в том матче одержал Даниил со счётом 6:4 6:4.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шварцман в Лондоне.
Победитель этого поединка за выход в финал поспорит с одним из представителей Франции — либо с Жилем Симоном, либо с Николя Маю (Q).
В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи
- 21 июня 2019
-
10:29
-
10:20
-
10:01
-
09:11
-
09:00
-
00:49
-
00:05
- 20 июня 2019
-
23:35
-
23:23
-
22:47
-
22:12
-
21:37
-
21:06
-
19:47
-
19:21
-
19:11
-
18:13
-
17:46
-
17:35
-
16:16
-
15:53
-
14:58
-
14:32
-
13:21
-
13:13
-
13:00
-
12:08
-
11:59
-
11:26
-
10:08
-
10:02
-
09:13
-
00:44
-
00:24
-
00:01
Партнерский контент