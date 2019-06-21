Путинцева рассказала, как ей удалось обыграть первую ракетку мира

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу над первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 6:2, 6:3.

«Я ожидала непростой поединок, так и получилось. Счёт не отражает характера борьбы на корте. Во многих геймах счёт был 40:40, так что я могла проиграть их, но всё же выиграла. Я очень рада, что пробилась дальше и одержала ещё одну победу на траве.

В Бирмингеме мне много раз доставались сложные сетки. Я проигрывала Стрыцовой и Ларшер де Бриту, которые хорошо выступают на траве. В нынешнем сезоне я стала лучше двигаться на этом покрытии. Я очень рада возможности провести несколько матчей перед Уимблдоном. Надеюсь, здесь я смогу выступить ещё лучше.

Приятно победить первую ракетку мира, но в любом случае всегда приятно обыграть столь сильную соперницу, как Наоми. В прошлый раз наша игра сложилась иначе. Было ветрено, и мы играли на харде.

Победа в Нюрнберге придала мне уверенности, но не могу сказать, что после того турнира я стала играть лучше. В Нюрнберге я уже играла здорово и несколькими неделями раньше тоже. Я нахожу свой теннис, важно лишь провести как можно больше игр. Я сыграла больше, чем обычно, и это помогло поднять уровень моего тенниса. Приятно, когда никто не ждёт от тебя победы, ты можешь играть свободнее, так как не являешься фаворитом. Просто стараешься сыграть как можно лучше.

Травяной сезон очень короткий, поэтому все матчи важны. В игре с Осакой я действовала свободно и не переживала о результате. Я действовала агрессивно, меняла ритм. Это помогло мне победить", — цитирует Путинцеву официальный сайт тура.

Следующей соперницей Путинцевой будет немка Юлия Гёргес.