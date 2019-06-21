Маррей: Барти мне дважды отказала

Британец Энди Маррей, вернувшийся в теннис после операции на бедре, признался, что действующая чемпионка «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти не приняла его предложения сыграть с ним в миксте на Уимблдоне.
«Я бы хотел сыграть на Уимблдоне в миксте и общался с парой игроков, но пока мне отказывают. Конечно, говоря при этом милые слова. Одним из этих людей была Эш Барти.
В ходе «Ролан Гаррос» я спросил её, и она ответила, что уже заявлена на одиночный и парный разряды и не хочет выступать в трёх соревнованиях. Конечно, я это понял.
Она также сказала: «Есть много игроков, которые лучше меня». Спустя несколько дней после её победы на «Ролан Гаррос» я отправил ей сообщение со словами о том, что она — одна из лучших. Но Барти вновь мне отказала. Жаль, что мы не сможем сыграть вместе. Я хотел, чтобы у меня была лучшая партнёрша», — написал Маррей в своей колонке на BBC.
Энди в дуэте с испанцем Фелисьяно Лопесом одержал победу на старте турнира в Лондоне (Великобритания) над парой из Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Маррей впервые вышел на корт с января нынешнего года.
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