Кирьос: на кону сотни тысяч, а судьи шутки шутят. Знают, что им ничего не будет

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал работу судей на турнире в Лондоне. В матче второго раунда он в трёх партиях проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады.



«Эти судейские ошибки… Честно говоря, я ожидал их, учитывая, что мы играли на маленьком корте без системы Hawk-Eye. Тем не менее некоторые из них были просто возмутительные. Они случились в ключевые моменты матча.



Я считаю, что на том уровне, на котором мы выступаем, не должно быть таких судей. Такие ошибки… Впрочем, я знаю, что будет дальше — их немного поругают, и всё. Даже не вынесут какого-то предупреждения. Меня вот, например, за какие-то вещи штрафуют. Почему не штрафуют их? На кону стоят сотни тысяч долларов, а они шутки шутят. Они же знают, что с ними ничего не будет. Разве это не бред?



Как вам вариант с запасным судьёй, который заменит основного, который не справляется? Не знаю… А мне что, ещё и штрафы за своё недовольство платить? Они кошмарно работают, а я плачу штрафы. Супер», — цитирует Кирьоса Tennis365.