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Кирьос: я играю на полную в теннис, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики

Кирьос: я играю на полную в теннис, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал перепалку с болельщиками после поражения в матче с Феликсом Оже-Альяссимом во втором круге турнира в Лондоне. Болельщики на корте были недовольны тем, что австралиец якобы не выкладывался по максимуму в концовке матча.

«Они все смотрят матч. Все же видели, что я упал в одном из эпизодов матча? Ещё и пролежал пару минут. Я поднимаюсь, а они начинают выкрикивать что-то, кричать…

Что вы хотите от меня, чуваки? Я играю на полную, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики. И со всем надо справляться одновременно. Они покупают билет и хотят смотреть теннис три с половиной часа. Мы играем меньше и они недовольны? Как бы ты поступил? Тихонько ушёл? Я не из тех. Я вернусь и разберусь с ними.

Да, в каком-то смысле это недисциплинированно. Но я и не говорю, что поступаю правильно или красиво. Просто это я», — цитирует Кирьоса Tennis365.

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