А. Зверев — о травме колена: боль уже слабее, но отёк по-прежнему сильный

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о травме колена, которая начала беспокоить его в ходе травяного турнира категории АТР 500 в Галле (Германия). Из-за повреждения он был вынужден сняться с парных соревнований, где выступал в дуэте с братом Мишей.



«Доволен тем, как проходит восстановление. Сильный отёк ещё сохранился, но болит колена в разы меньше, чем несколько дней назад. Надеюсь, уже совсем скоро спадёт и отёк — играть станет значительно легче», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.



Напомним, во втором раунде соревнований в Галле Зверев обыграл американца Стива Джонсона со счётом 6:3, 7:5. За выход в полуфинал Gerry Weber Open он поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.