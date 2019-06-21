Э. Маррей прокомментировал первый матч с металлической пластиной в бедре
Британец Энди Маррей прокомментировал первый проведённый матч после двух операций на тазобедренном суставе. Теннисист выступает с металлической пластиной в бедре. В паре с Фелисьяно Лопесом он успешно стартовал на турнире в Лондоне.
«Я знал, что получу удовольствие от игры, вне зависимости от результата. Я просто настраивал себя на это.
Само собой, я неидеально чувствую себя в плане физической подготовки, но то, что я не ощущал боли… Мне очень понравилось. Надеюсь, прогресс продолжится и дальше.», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
После матча в Лондоне Маррей объявил о том, что сыграет на Уимблдоне. Двукратный олимпийский чемпион выступит в паре с обладателем карьерного Шлема в паре из Франции Пьером-Югом Эрбером.
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