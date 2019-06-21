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Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинальном матче соревнований в Галле

Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинальном матче соревнований в Галле
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Галле (Германия) под третьим номером, не сумел пробиться в полуфинал соревнований. В двух партиях он проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:7 (4). Отметим, что, учитывая титул в Штутгарте, Маттео выиграл уже 8 матчей из 8 на траве в этом сезоне.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Хачанова 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся. Берреттини отметился 6 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.

Следующим соперником Берреттини станет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Зверев (Германия, 2).

Действующим чемпионом Gerry Weber Open является хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

21 июня 2019 года, пятница. 13:15 МСК
Галле. 1/4 финала
Матч окончен
Маттео Берреттини
22
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 0
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 4  
           
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