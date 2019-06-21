Хачанов уступил Берреттини в четвертьфинальном матче соревнований в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Галле (Германия) под третьим номером, не сумел пробиться в полуфинал соревнований. В двух партиях он проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:7 (4). Отметим, что, учитывая титул в Штутгарте, Маттео выиграл уже 8 матчей из 8 на траве в этом сезоне.



Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Хачанова 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся. Берреттини отметился 6 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.



Следующим соперником Берреттини станет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Зверев (Германия, 2).



Действующим чемпионом Gerry Weber Open является хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие Шарапова открывает травяной сезон на Мальорке, Федерер – в Галле, а Маррей после операции начнёт путь наверх с турнира в Лондоне.