Хачанов получил памятную награду за дебют в топ-10 рейтинга АТР

Первая ракетка России Карен Хачанов был награждён специальной статуэткой, которая полагается теннисисту, дебютировавшему в топ-10 рейтинга АТР. Впервые в десятку лучших теннисистов планеты уроженец Москвы попал в начале июня. Он стал седьмым представителем России в топ-10.



В данный момент Карен является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 31 матч, выиграв 16 из них. Лучшим результатом 23-летнего теннисиста стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где он в трёх партиях уступил будущему финалисту из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 4:6, 2:6.



Сегодня Хачанов покинул травяной турнир в Галле (Германия), уступив в четвертьфинале итальянцу Маттео Берреттини — 4:6, 6:7 (4:7).