Хачанов получил памятную награду за дебют в топ-10 рейтинга АТР
Первая ракетка России Карен Хачанов был награждён специальной статуэткой, которая полагается теннисисту, дебютировавшему в топ-10 рейтинга АТР. Впервые в десятку лучших теннисистов планеты уроженец Москвы попал в начале июня. Он стал седьмым представителем России в топ-10.
В данный момент Карен является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 31 матч, выиграв 16 из них. Лучшим результатом 23-летнего теннисиста стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, где он в трёх партиях уступил будущему финалисту из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 4:6, 2:6.
Сегодня Хачанов покинул травяной турнир в Галле (Германия), уступив в четвертьфинале итальянцу Маттео Берреттини — 4:6, 6:7 (4:7).
- 21 июня 2019
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:29
-
14:44
-
13:59
-
13:56
-
13:30
-
13:25
-
12:54
-
12:13
-
12:08
-
12:00
-
11:47
-
10:29
-
10:20
-
10:01
-
09:11
-
09:00
-
00:49
-
00:05
- 20 июня 2019
-
23:35
-
23:23
-
22:47
-
22:12
-
21:37
-
21:06
-
19:47
-
19:21
-
19:11
-
18:13
-
17:46
Партнерский контент