Шарапова намекнула на возможное выступление в дуэте с Э. Марреем на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на заявление британца Энди Маррея о том, что он не может найти партнёра для выступления в Уимблдоне в миксте.
«Я слышала, Энди Маррей ищет партнёра по игре в миксе на Уимблдоне? Спасибо US Open за оставленное за меня резюме», — написала Мария в своём «твиттере».
В своей колонке на BBC бывшая первая ракетка мира, возобновивший карьеру после операции, признался, что обратился к нескольким игрокам, но получил отказ. В частности, дважды его предложение о выступлении в паре отвергла чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти. После этого многие действующие и бывшие теннисистки предложили сыграть Энди в паре.
Вчера, 20 июня, Маррей провёл первый официальный матч после двух операций на тазобедренном суставе. В паре с Фелисьяно Лопесом он удачно стартовал на турнире Queens Club в Лондоне.
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