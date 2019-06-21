Дзюба: в теннисе, как и в футболе, нужно уметь быстро перебирать ножками

Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых теннисистах, а также сравнил футбол и теннис.
«Мой любимый теннисист — Федерер. Это маэстро. Если честно, теннис я с детства любил, ещё когда Федерер начинал. Раньше любимым теннисистом был Марат Сафин. Следил, переживал. Как-то пришёл на теннис — и сразу стало более-менее получаться, и с тех пор это моё хобби. Очень люблю играть в теннис, получаю настоящее удовольствие.
Мне кажется, у футбола и тенниса есть много общих вещей. В обоих видах спорта нужно быстро думать, молниеносно принимать решения. Плюс требуется очень хорошая физическая готовность, нужно уметь быстро перебирать ножками. Нужно больше думать, чем бегать, нужно быть хитрым и на футбольном поле, и на корте.
Отличия судей в футболе и теннисе? В футболе сейчас ввели VAR, а в теннисе можно брать челленджи. Поэтому думаю, что сейчас уже приблизились арбитры. Всё-таки в футболе роль арбитра может быть более важной, а в теннисе в этом плане всё намного честнее», — сказал Дзюба в программе «В гостях у Наумыча».
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