Дзюба: в теннисе, как и в футболе, нужно уметь быстро перебирать ножками

Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых теннисистах, а также сравнил футбол и теннис.



«Мой любимый теннисист — Федерер. Это маэстро. Если честно, теннис я с детства любил, ещё когда Федерер начинал. Раньше любимым теннисистом был Марат Сафин. Следил, переживал. Как-то пришёл на теннис — и сразу стало более-менее получаться, и с тех пор это моё хобби. Очень люблю играть в теннис, получаю настоящее удовольствие.



Мне кажется, у футбола и тенниса есть много общих вещей. В обоих видах спорта нужно быстро думать, молниеносно принимать решения. Плюс требуется очень хорошая физическая готовность, нужно уметь быстро перебирать ножками. Нужно больше думать, чем бегать, нужно быть хитрым и на футбольном поле, и на корте.



Отличия судей в футболе и теннисе? В футболе сейчас ввели VAR, а в теннисе можно брать челленджи. Поэтому думаю, что сейчас уже приблизились арбитры. Всё-таки в футболе роль арбитра может быть более важной, а в теннисе в этом плане всё намного честнее», — сказал Дзюба в программе «В гостях у Наумыча».