Оже-Альяссим: никогда не стал бы дружить с таким человеком, как Кирьос

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал одиозное поведение австралийца Ника Кирьоса во время их матча на турнире в Лондоне.
«К подобным выходкам непросто подготовиться, но, как мне кажется, мне удалось сосредоточиться исключительно на игре и своих задачах. Ник очень нетипично себя ведёт. В этот раз он зашёл чуть дальше, нежели ранее.
Я считаю Кирьоса хорошим теннисистом, но я никогда не смог и не стал бы дружить с таким человеком. Мы разные, слишком разные. Даже если бы мы вместе учились, я бы просто не общался с ним», — цитирует Оже-Альяссима Tennis.Life.
Напомним, во время матча между канадцем и австралийцем Кирьос вступил в перепалку с судьёй на вышке и болельщиками. После матча он заявил, что помимо соперника порой ему приходится бороться на корте с идиотом-судьёй и идиотами-болельщиками.
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