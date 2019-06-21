А. Медведев: на Уимблдоне буду болеть за Вавринку и за своего однофамильца
Александр Медведев, генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), рассказал об игре в теннис с Артёмом Дзюбой.
«Мы с Дзюбой начали сражаться на теннисном корте ещё до моего прихода в „Зенит“. Мне кажется, занятия теннисом внесли вклад в те достижения, которых он добился с клубом и сборной России. Корт — это место восстановления вместо лежания на диване, а восстанавливаться — самое главное», — сообщил Медведев в программе «В гостях у Наумыча».
Медведев также назвал игроков, за которых будет болеть на предстоящем Уимблдоне.
«На Уимблдоне буду болеть за Вавринку, который на подъёме. Он к нам приедет играть в Питер. А из наших ребят — конечно за однофамильца Медведева», — сообщил гендиректор «Зенита».
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