Дзюба: когда Федерер играет, я даже потею

Футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, за кого будет болеть на предстоящем Уимблдоне.
«За кого буду болеть на Уимблдоне? Моё сердце принадлежит Роджеру Федереру. Я — только за него. Очень за него переживаю — это мой самый любимый спортсмен на планете Земля. Когда он играет, я даже потею. Очень расстраиваюсь, когда Роджер проигрывает, очень болезненно на это реагирую. Для меня Федерер — это номер один, но фаворит, наверное, всё-таки больше Джокович. И всё же я за Федерера», — сказал Дзюба в программе «В гостях у Наумыча».
Травяной турнир «Большого шлема» стартует 1 июля. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
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