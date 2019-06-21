А. Зверев, выиграв первый сет, не сумел выйти в полуфинал турнира в Галле

В четвертьфинале турнира в Галле (Германия) немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под вторым номером, проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.

22-летний уроженец Гамбурга выполнил 14 эйсов, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. В активе его соперника 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

За выход в финал Гоффен поборется с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее переиграл россиянина Карена Хачанова.

Действующим чемпионом Gerry Weber Open является хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.