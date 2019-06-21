Действующий чемпион турнира в Галле не смог доиграть четвертьфинальный матч

В 1/4 финала турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) хорват Борна Чорич, посеянный под четвёртым номером, отказался продолжать встречу с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером. 22-летний спортсмен завершил игру после первого сета, в котором проиграл 5:7.

За 52 минуты Чорич выполнил 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. В активе его визави 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

В полуфинале соревнований Эрбер сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7).

Действующим чемпионом Gerry Weber Open является Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх сетах обыграл Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.