Действующий чемпион турнира в Галле не смог доиграть четвертьфинальный матч
В 1/4 финала турнира категории ATP 500 в Галле (Германия) хорват Борна Чорич, посеянный под четвёртым номером, отказался продолжать встречу с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером. 22-летний спортсмен завершил игру после первого сета, в котором проиграл 5:7.
За 52 минуты Чорич выполнил 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. В активе его визави 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
В полуфинале соревнований Эрбер сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7).
Действующим чемпионом Gerry Weber Open является Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх сетах обыграл Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
21 июня 2019 года, пятница. 16:00 МСК
Галле. 1/4 финала
Матч окончен
14
Борна Чорич
Б. Чорич
0 : 2
Rt
43
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
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А. Зверев, выиграв первый сет, не сумел выйти в полуфинал турнира в Галле
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