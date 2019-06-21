Федерер сыграет в полуфинале турнира в Галле

На турнире в Галле (Германия) швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под первым номером, в трёх сетах нанёс поражение представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту — 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

37-летний уроженец Базеля выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе Баутисты-Агута 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

За выход в финал Федерер поспорит с представителем Франции Пьером-Юг Эрбером.

Действующим чемпионом Gerry Weber Open является хорват Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх сетах обыграл Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Турнир в Галле с призовым фондом € 2 219 150 завершится 23 июня.