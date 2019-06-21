Кербер в полуфинале Mallorca Open сыграет с Бенчич

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер пробилась в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В 1/4 финала она в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
В активе 31-летней уроженки Бремена 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из семи. Гарсия дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка.
За выход в финал Кербер поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.
В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.
Женщины. Мальорка. Четвертьфиналы
Белинда Бенчич (Швейцария) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 1:6
Софья Кенин (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 1:6, 6:1, 6:3
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