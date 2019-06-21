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Кербер в полуфинале Mallorca Open сыграет с Бенчич

Кербер в полуфинале Mallorca Open сыграет с Бенчич
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер пробилась в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В 1/4 финала она в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

В активе 31-летней уроженки Бремена 3 эйса, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из семи. Гарсия дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

За выход в финал Кербер поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

В 2018 году чемпионкой турнира на Мальорке стала немка Татьяна Мария. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

Женщины. Мальорка. Четвертьфиналы
Белинда Бенчич (Швейцария) — Аманда Анисимова (США) — 6:2, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Анастасия Севастова (Латвия) — 2:6, 1:6
Софья Кенин (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 1:6, 6:1, 6:3

21 июня 2019 года, пятница. 19:35 МСК
Мальорка. 1/4 финала
Матч окончен
Анжелика Кербер
6
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Каролин Гарсия
23
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 5  
           
21 июня 2019 года, пятница. 14:30 МСК
Мальорка. 1/4 финала
Матч окончен
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 0
Аманда Анисимова
27
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
21 июня 2019 года, пятница. 17:30 МСК
Мальорка. 1/4 финала
Матч окончен
Ван Яфань
58
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
0 : 2
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
21 июня 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Мальорка. 1/4 финала
Матч окончен
Софья Кенин
30
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 1
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
1 6 6
6 1 3
           
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