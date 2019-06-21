Дель Потро: не знаю, провёл ли я последний матч в карьере

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который ранее из-за травмы снялся с турнира в Лондоне (Великобритания), заявил, что перенесёт операцию на колене.

«Наверное, вы уже знаете, что у меня вновь перелом правой коленной чашечки. После обследования и консультаций с врачами стало ясно, что операция — лучший вариант. Можно в этом не сомневаться. Я буду прооперирован в субботу в Барселоне. Тяжёлый момент. Грустно, что снова приходится через это проходить.

Трудно сказать, что будет потом. Хочется верить, что колено заживёт. Не знаю, может, я провёл последний матч в карьере. Во время лечения смогу осознать, на что способен мой организм.

Сейчас я просто хотел сказать про операцию и поблагодарить всех за поддержку. Искренне всем говорю спасибо», — цитирует дель Потро его пресс-служба.