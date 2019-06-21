Неудача Хачанова и характер Федерера — в обзоре четвертьфиналов турнира в Галле
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Галле (Германия). В двух партиях он проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 2:6, 6:7 (4:7). Отметим, что, учитывая титул в Штутгарте, Маттео выиграл уже 8 матчей из 8 на траве в этом сезоне.
Хорват Борна Чорич отказался продолжать встречу с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером. 22-летний спортсмен завершил игру после первого сета, в котором проиграл — 5:7. Далее Эрбер сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, который в трёх сетах нанёс поражение представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту — 6:3, 4:6, 6:4.
Ещё одним полуфиналистом стал бельгиец Давид Гоффен, выигравший у немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).
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