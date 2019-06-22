Победы Барти и Мартич — в обзоре четвертьфиналов турнира в Бирмингеме

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, победила американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:3 и вышла в полуфинал соревнований. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.
В активе Барти 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Уильямс не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
В 1/2 финала соперницей Барти станет Барбора Стрыцова из Чехии.
В параллельном матче хорватская теннисистка Петра Мартич в трёх сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Соперницей Мартич в полуфинале турнира станет немка Юлия Гёргес (8), которая победила Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:3, 6:2.
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