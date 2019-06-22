Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Медведев — Симон в Лондоне
Сегодня, 22 июня, пройдёт полуфинальный матч турнира в Лондоне (Великобритания), в котором встретятся россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и француз Жиль Симон. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.
Соперники встречались в 2017 году на соревнованиях в Лионе (Франция). Победу в том матче одержал уроженец Ниццы со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Симон в Лондоне.
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (8), либо с представителем Испании Фелисьяно Лопесом (WC).
В 2018 году чемпионом турнира в Лондоне стал хорват Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.
Медведев разгромил Шварцмана и вышел в полуфинал Queens Club в Лондоне
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