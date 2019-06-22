Энди Маррей сообщил, когда планирует снова выступать в одиночном разряде

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей сказал, что собирается возобновить выступления в одиночном разряде в сентябре на челленджере в Глазго (Шотландия) Murray Trophy, названный в честь его семьи.

Ранее Маррей вернулся на корт после двух операций на тазобедренном суставе. Сейчас вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом он играет на турнире в Лондоне в парном разряде.

«Я точно рассмотрю возможность выступить на турнире в Глазго. Проверю, в какой физической форме нахожусь. Возможно, начать игру с более низкого уровня одиночных матчей — неплохая идея. Одна из самых сложных вещей в теннисе — возвращаться после травмы и сразу играть трёхсетовый матч на турнирах высочайшего уровня. По сравнению с другими видами спорта, здесь нельзя провести один сет и попросить замену.

В связи с этим я нацелен снизить уровень и постепенно его повышать. Буду стараться увеличивать количество матчей в неделю и смотреть, как начнёт реагировать бедро", — цитирует Маррея ВВС.