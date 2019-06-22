Кудерметова выиграла в финале квалификации турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела пробиться в основную сетку турнира в Истбурне (Великобритания). В финальном матче квалификационного раунда она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 7:6 (7:4), 7:5.



Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Кудерметова за весь поединок создала 15 брейк-пойнтов, из которых 7 ей удалось реализовать. У Дияс было 12 попыток реализовать брейк-пойнт, 6 из которых оказались успешными. По ходу первого сета представительница Казахстана сумела отыграть 6 сетболов, но всё равно уступила в партии.



Соперница Кудерметовой по первому кругу турнира в Истбурне определится позднее. Велика вероятность, что ей окажется сеяная теннисистка.



Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является датчанка Каролина Возняцки.



