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13 эйсов не помогли Медведеву выйти в финал турнира в Лондоне

13 эйсов не помогли Медведеву выйти в финал турнира в Лондоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в полуфинальном поединке уступил французу Жилю Симону со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Медведев 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Симона 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соперником француза по решающему поединку станет победитель матча между восьмым сеяным соревнований канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Фелисьяно Лопесом (WC).

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

22 июня 2019 года, суббота. 15:10 МСК
Лондон. 1/2 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 : 2
Жиль Симон
38
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
7 7 4 3
6 4 6 6
           
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