13 эйсов не помогли Медведеву выйти в финал турнира в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Лондоне (Великобритания) под четвёртым номером, в полуфинальном поединке уступил французу Жилю Симону со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.



Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Медведев 13 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Симона 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Соперником француза по решающему поединку станет победитель матча между восьмым сеяным соревнований канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Фелисьяно Лопесом (WC).



Действующим чемпионом турнира в Лондоне является хорват Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл серба Новака Джоковича — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.