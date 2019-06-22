Федерер вышел в финал турнира в Галле, за час обыграв Эрбера

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, одержал уверенную победу в полуфинальном матче с французом Пьером-Югом Эрбером со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Федерер 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету француза 10 эйсов, 3 двойные ошибки и не одного созданного брейк-пойнта за весь поединок.



В финальном матче Федерер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, одержавшим победу во встрече с итальянцем Маттео Берреттини – 7:6 (7:4), 6:3.



Действующим чемпионом турнира в Галле является хорват Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх сетах обыграл Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.