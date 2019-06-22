Уверенная победа Федерера — в видеообзоре полуфиналов турнира в Галле

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Галле (Германия) под первым номером, одержал уверенную победу в полуфинальном матче с французом Пьер-Югом Эрбером со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Для швейцарца этот финал станет уже 13-м на турнире в Галле. Федерер является девятикратным победителем соревнований.
Соперником швейцарского теннисиста по финальному матчу станет бельгиец Давид Гоффен. В своём полуфинальном поединке он одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Финальный матч травяного турнира в Галле состоится в воскресенье, 23 июня. Начало поединка — в 13:00 мск.
Посмотреть видеообзор полуфинальных матчей на турнире в Галле можно на «Чемпионате».
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