Трудовые победы Барти и Гёргес – в видеообзоре полуфиналов турнира в Бирмингеме

В полуфинале соревнований в Бирмингеме (Великобритания) представительница Австралии Эшли Барти, посеянная под вторым номером, нанесла поражение чешке Барборе Стрыцовой — 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.



Австралийская теннисистка может стать первой ракеткой мира по итогам соревнований, отобрав это звание у японки Наоми Осаки. Для этого Барти необходимо одержать победу на турнире в Бирмингеме. Ей попытается помешать восьмая сеяная соревнований Юлия Гёргес из Германии. В своём полуфинальном матче представительница Германии одолела Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:4, 6:3.

Видеообзор матчей 1/2 финала можно посмотреть на «Чемпионате».



Финальный поединок турнира в Бирмингеме состоится завтра, 23 июня. Начало встречи – в 15:00 мск.