Победа Бенчич над обидчицей Шараповой — в обзоре 1/2 финала турнира на Мальорке

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная под третьим номером на турнире на Мальорке (Испания), в полуфинальной встрече одержала победу над первой ракеткой соревнований Анжеликой Кербер из Германии со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4. Для швейцарки это уже восьмая победа в сезоне над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Напомним, Кербер выбила из соревнований россиянку Марию Шарапову.



В финальном поединке Бенчич встретится с американкой Софьей Кенин (7). Теннисистка из США в напряжённом трёхсетовом матче одолела вторую сеяную соревнований, Анастасию Севастову из Латвии, со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Видеообзор полуфинальных поединков турнира на Мальорке можно посмотреть на «Чемпионате».



Финал травяных соревнований в Испании состоится завтра, 23 июня. Начало матча — в 17:30 мск.