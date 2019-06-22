Победа Бенчич над обидчицей Шараповой — в обзоре 1/2 финала турнира на Мальорке

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная под третьим номером на турнире на Мальорке (Испания), в полуфинальной встрече одержала победу над первой ракеткой соревнований Анжеликой Кербер из Германии со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4. Для швейцарки это уже восьмая победа в сезоне над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. Напомним, Кербер выбила из соревнований россиянку Марию Шарапову.
В финальном поединке Бенчич встретится с американкой Софьей Кенин (7). Теннисистка из США в напряжённом трёхсетовом матче одолела вторую сеяную соревнований, Анастасию Севастову из Латвии, со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Видеообзор полуфинальных поединков турнира на Мальорке можно посмотреть на «Чемпионате».
Финал травяных соревнований в Испании состоится завтра, 23 июня. Начало матча — в 17:30 мск.
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