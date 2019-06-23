Циципас: хочу войти в историю как лучший теннисист всех времён

Шестая ракетка планеты грек Стефанос Циципас рассказал о жизни вне теннисного корта, а также как ему хотелось бы запомниться болельщикам после завершения карьеры.
«Мне нравится жить в своём мире. У меня не так много друзей в ближайшем окружении, но они очень хорошие. Мне нравится проводить с ними время, но лучшее состояние — побыть в полном одиночестве и решить самому, что я хочу делать.
Мне очень важно быть креативным и не зависеть от других. У меня не было легкой жизни в школе. Я часто был там один, потому что всё время путешествовал, чтобы играть в турнирах. Чувствовал, что некоторые из одноклассников завидовали моей жизни. В то время я старался не воспринимать эти вещи слишком близко к сердцу и пытался сохранять спокойствие. Не всегда было легко.
Наслаждаюсь теннисом больше, чем раньше. На корте мне важна только моя игра, а не соперник. Как бы хотел запомниться? Как экс первая ракетка мира или, что ещё лучше, величайший теннисист всех времён», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
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