Кудерметова стартует в Истбурне матчем с Бенчич, Касаткина сыграет с Петкович
Состоялась жеребьёвка женского турнира в Истбурне (Великобритания). В основной сетке выступят четыре российские теннисистки.
Вероника Кудерметова, успешно прошедшая квалификацию, в первом круге сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Маргарита Гаспарян встретится с Катержиной Синяковой из Чехии, Дарья Касаткина — с немкой Андреа Петкович, а Евгения Родина — с представительницей Туниса Онс Жабер.
Лидером посева стала австралийка Эшли Барти. Второй номер посева получила чешка Каролина Плишкова, третий — Кики Бертенс из Нидерландов, четвёртый — немка Анжелика Кербер, пятый — украинка Элина Свитолина.
Турнир в Истбурне пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Дании Каролина Возняцки.
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