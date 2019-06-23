Осака: в начале карьеры пыталась выглядеть серьёзно, чтобы пугать соперниц

Первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о становлении спортивной карьеры, а также поделилась мыслями об увлечениях за пределами корта.



«Никогда не могла представить, что с моим характером можно стать первой ракеткой мира. В начале карьеры хотела понять, кому могу подражать лучше всего. Пыталась быть серьёзной, чтобы выглядеть пугающе.



Не играла в юниорах или что-то в этом роде и даже не знала, что люди играют на юниорских турнирах. Что касается внешнего шума, я была довольно защищена. Ни с кем себя не сравнивала, сказав себе: «Я играю в теннис и должна добиться успеха».



Мода — это то, чем всегда увлекаюсь, потому что чувствую, что человек может выразить себя с помощью одежды. Я рисую вещи. И сестра помогает, она рисует лучше меня. Это просто то, что могу делать в свободное время, например когда собираюсь спать или что-то приходит в голову», — приводит слова Осаки The Telegraph.