Осака: в начале карьеры пыталась выглядеть серьёзно, чтобы пугать соперниц

Первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о становлении спортивной карьеры, а также поделилась мыслями об увлечениях за пределами корта.
«Никогда не могла представить, что с моим характером можно стать первой ракеткой мира. В начале карьеры хотела понять, кому могу подражать лучше всего. Пыталась быть серьёзной, чтобы выглядеть пугающе.
Не играла в юниорах или что-то в этом роде и даже не знала, что люди играют на юниорских турнирах. Что касается внешнего шума, я была довольно защищена. Ни с кем себя не сравнивала, сказав себе: «Я играю в теннис и должна добиться успеха».
Мода — это то, чем всегда увлекаюсь, потому что чувствую, что человек может выразить себя с помощью одежды. Я рисую вещи. И сестра помогает, она рисует лучше меня. Это просто то, что могу делать в свободное время, например когда собираюсь спать или что-то приходит в голову», — приводит слова Осаки The Telegraph.
- 23 июня 2019
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
-
18:14
-
18:05
-
17:37
-
15:33
-
12:21
-
11:32
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
-
21:57
-
21:33
-
20:03
-
19:42
-
18:10
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:29
-
14:44