37-летний Лопес стал рекордсменом турнира в Лондоне
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес сыграет в финале Queens Club с представителем Франции Жилем Симоном. Встреча начнётся сегодня, 23 июня, в 15:30 мск.
37-летний спортсмен стал самым возрастным финалистом в истории турнира. Кроме того, в этот же день уроженец Толедо поборется за титул в парном разряде, где выступает с британцем Энди Марреем. В решающем противостоянии они встретятся с дуэтом Джо Солсбери (Великобритания)/Раджив Рам (США).
Ранее четвертьфинальный матч на турнире в Лондоне между Симоном и французом Николя Маю оказался самым продолжительным в истории соревнований. Игра продолжалась 3 часа 20 минут.
В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.
Французские теннисисты установили рекорд на турнире в Лондоне
- 23 июня 2019
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
-
18:14
-
18:05
-
17:37
-
15:33
-
12:21
-
11:32
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
-
21:57
-
21:33
-
20:03
-
19:42
-
18:10
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26
Партнерский контент