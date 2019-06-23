37-летний Лопес стал рекордсменом турнира в Лондоне

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес сыграет в финале Queens Club с представителем Франции Жилем Симоном. Встреча начнётся сегодня, 23 июня, в 15:30 мск.

37-летний спортсмен стал самым возрастным финалистом в истории турнира. Кроме того, в этот же день уроженец Толедо поборется за титул в парном разряде, где выступает с британцем Энди Марреем. В решающем противостоянии они встретятся с дуэтом Джо Солсбери (Великобритания)/Раджив Рам (США).

Ранее четвертьфинальный матч на турнире в Лондоне между Симоном и французом Николя Маю оказался самым продолжительным в истории соревнований. Игра продолжалась 3 часа 20 минут.

В 2018 году чемпионом Queens Club стал Марин Чилич. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.