Финалист Уимблдона: Рафа может обойти Федерера по титулам, а Джокович — их обоих

Финалист Уимблдона-2003 и Открытого чемпионата США-1998 австралиец Марк Филиппуссис восхитился спортивным долголетием швейцарца Роджера Федерера, а также прокомментировал его соперничество с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я думаю, мы все понимали, что Федерер выиграет «Большой Шлем» и станет первой ракеткой мира. Но никто не мог представить, что он собирается завоевать 20 титулов и в 37 лет будет продолжать бороться за трофей. Это невероятно.
Когда мы играли, у Пита Сампраса было 14 выигранных турниров «Большого шлема», и мы думали, что его результат долго не превзойдут. Мало того, что это было сделано, так ещё и тремя теннисистами.
У Федерера — 20 титулов, у Рафы — 18, у Джоковича — 15. Надаль способен обойти Федерера, но вполне можно предположить, что Джокович может превзойти их обоих, если всё также продолжит выигрывать два или три турнира «Большого шлема» в год», — приводит слова австралийца Tennis World USA.
- 23 июня 2019
-
12:56
-
12:53
-
11:56
-
11:46
-
11:43
-
10:29
-
09:55
-
09:17
- 22 июня 2019
-
23:43
-
23:24
-
22:50
-
21:39
-
21:22
-
20:51
-
18:14
-
18:05
-
17:37
-
15:33
-
12:21
-
11:32
-
10:48
-
09:56
-
02:59
- 21 июня 2019
-
23:49
-
22:58
-
21:57
-
21:33
-
20:03
-
19:42
-
18:10
-
17:01
-
16:46
-
16:39
-
16:30
-
16:26