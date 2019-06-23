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Финалист Уимблдона: Рафа может обойти Федерера по титулам, а Джокович — их обоих

Финалист Уимблдона: Рафа может обойти Федерера по титулам, а Джокович — их обоих
Теннис / ATP 0

Финалист Уимблдона-2003 и Открытого чемпионата США-1998 австралиец Марк Филиппуссис восхитился спортивным долголетием швейцарца Роджера Федерера, а также прокомментировал его соперничество с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я думаю, мы все понимали, что Федерер выиграет «Большой Шлем» и станет первой ракеткой мира. Но никто не мог представить, что он собирается завоевать 20 титулов и в 37 лет будет продолжать бороться за трофей. Это невероятно.

Когда мы играли, у Пита Сампраса было 14 выигранных турниров «Большого шлема», и мы думали, что его результат долго не превзойдут. Мало того, что это было сделано, так ещё и тремя теннисистами.

У Федерера — 20 титулов, у Рафы — 18, у Джоковича — 15. Надаль способен обойти Федерера, но вполне можно предположить, что Джокович может превзойти их обоих, если всё также продолжит выигрывать два или три турнира «Большого шлема» в год», — приводит слова австралийца Tennis World USA.

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