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Хачанов, Федерер, А. Зверев и Нисикори сыграют на турнире в Галле в 2020 году

Хачанов, Федерер, А. Зверев и Нисикори сыграют на турнире в Галле в 2020 году
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, представитель Швейцарии Роджер Федерер, немец Александр Зверев и Кей Нисикори из Японии подтвердили, что в следующем сезоне примут участие в турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).

В нынешнем году Хачанов дошёл до четвертьфинала, где проиграл итальянцу Маттео Берреттини — 2:6, 6:7 (4:7). На этой стадии соревнований также завершил выступления Зверев, уступив в трёх сетах бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3). Федерер сумел дойти до финала, а Нисикори пропустил текущий розыгрыш турнира.

Действующим чемпионом Gerry Weber Open является хорватский теннисист Борна Чорич. В финале прошлогоднего розыгрыша он нанёс поражение Федереру — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

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